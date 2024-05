L'OL lâche 20 millions d'euros avec un grand sourire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après avoir eu toutes les difficultés à le faire venir de West Ham, l'OL ne compte plus lâcher Said Benrahma et va lever son option d'achat avec grand plaisir.

« Ce 2 février, l'Olympique Lyonnais regrette vivement l'échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et remet en question le comportement de West Ham qui n'a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus ». Voilà comment l’OL avait réagi, de manière totalement désabusée, devant l’échec de l’arrivée de l’international algérien en provenance de West Ham, en raison des atermoiements des dirigeants anglais dans le logiciel de régulation des transferts. Finalement, cela s’était arrangé seulement quelques heures plus tard devant la FIFA, et l’OL ne regrette clairement pas cette arrivée tardive. L’ailier a trouvé ses marques et son but inscrit face à Monaco rappelle à quel point il sait faire des différences et être décisif, sans compter son centre important sur l’égalisation de Lacazette.

Benrahma, l'addition grimpe pour Textor

Une réussite qui a totalement convaincu l’OL, qui va lever son option d’achat dans les prochains jours. Son acclamation réussie ne laisse guère de place au doute, mais les médias proches de West Ham annoncent que Lyon a fait savoir au club anglais qu’il allait lever l’option d’achat définitive de Saïd Benrahma. Cela veut dire un transfert de 14 millions d’euros, qui s’ajoute au prêt payant de 6 millions d’euros déjà réglé par l’OL. John Textor aura donc lâché plus de 20 millions d’euros pour son ailier de 28 ans, bien parti pour s’installer sur la durée à Lyon avec son nouveau contrat qui sera validé en juin 2024, à l’issue de la saison en cours. A moins d’un énorme problème dans les prochaines semaines, le club rhodanien se paye donc un joueur capable d’animer son attaque pour les années à venir, et nul doute que les supporters se féliciteront de cet investissement qui montre que Lyon a bien l’intention de continuer sur sa belle lancée la saison prochaine, et pourquoi pas rêver d’un retour sur le podium de la Ligue 1. Avec de tels joueurs, c’est possible.