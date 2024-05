Benatia a tenté de l’éjecter, Clauss applaudit l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent en conférence de presse avant la demi-finale aller de l’Europa League contre l’Atalanta Bergame, Jonathan Clauss est revenu sur son départ avorté de l’OM au mois de janvier.

Contre toute attente, Jonathan Clauss a fait l’objet d’un feuilleton lors du mercato hivernal à l’Olympique de Marseille. Malgré son statut d’international français et de meilleur passeur de l’équipe, le défenseur droit de 31 ans a été placé sur la liste des transferts par Mehdi Benatia, qui lui a reproché un manque de professionnalisme et un état d’esprit défaillant malgré son statut de joueur cadre. Le nom de Jonathan Clauss est revenu au Bayern Munich ou encore à l’Atlético de Madrid, mais aucune offre n’est finalement arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. Le défenseur droit de l’Equipe de France est donc resté à l’OM… et s’est blessé avec les Bleus contre le Chili. Enfin de retour pour le sprint final, Clauss est revenu en conférence de presse sur ce faux départ lors du dernier mercato. L’ancien défenseur de Lens ne semble pas rancunier à l’encontre de l’état-major olympien et a même fait savoir que le club avait bien géré cet épisode, qui appartient désormais au passé.

Clauss a digéré son faux départ du mercato d'hiver

« J'ai digéré très simplement avec de la discussion. Cela a été très bien géré avec l'OM. Une fois que la discussion a eu lieu, pour moi c'était réglé. Le sprint final, j'ai été déçu de ne pas le commencer à cause de ma blessure. Voilà pourquoi je paraissais inquiet au départ. Je veux faire partie de l'aventure à 200%. J'ai mis beaucoup de choses en œuvre pour revenir le mieux possible, le plus vite possible. Malgré tout, c'est grâce à eux que, demain soir, je vais vivre une demi-finale de Coupe d'Europe » a commenté Jonathan Clauss, qui ne semble pas marqué plus que cela par le feuilleton dont il a été l’acteur principal au mois de janvier. Poussé dehors par Mehdi Benatia, qui l’avait carrément remis en cause en interview, Jonathan Clauss a travaillé dur pour revenir au top physiquement et qui plus est avec un état d’esprit irréprochable. Cela ne veut pas dire pour autant que son avenir à moyen terme va s’écrire à Marseille, car son contrat avec l’OM expire en juin 2025 et pour l’instant, aucune négociation n’a débuté au sujet d’une prolongation.