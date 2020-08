Real : Déçu par Varane, Zidane cible un Français pour l’après-Ramos

Dans : Mercato.

Fébrile derrière en l’absence de Sergio Ramos, le Real Madrid voudrait renforcer sa charnière centrale. Et l’entraîneur Zinédine Zidane aurait déjà trouvé le renfort idéal.

La défaite face à Manchester City (2-1) aura peut-être des conséquences sur le mercato du Real Madrid. Privés de Sergio Ramos, suspendu lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, les Merengue ont montré une étonnante fébrilité défensive. Une faiblesse symbolisée par la double erreur de Raphaël Varane qui a offert les deux buts aux Citizens. Résultat, le Français aurait perdu du crédit au sein de la Maison Blanche.

En accord avec son président Florentino Pérez, même l’entraîneur Zinédine Zidane, pourtant fan de son compatriote, jugerait nécessaire l’arrivée d’un défenseur central. Et ce malgré la présence d'Eder Militão qui avait coûté 50 M€ en 2019. Les recruteurs madrilènes ont donc composé une longue liste de cibles susceptibles d’intégrer l’effectif. Mais d’après le média espagnol Don Balon, un seul nom a retenu l’attention de Zidane, à savoir celui de Jules Koundé.

Des obstacles sur cette piste

En effet, le coach du Real a été impressionné par les performances du défenseur central de 21 ans pour sa première saison au FC Séville. L’ancien Girondin s’est rapidement adapté à la Liga et forme une belle charnière avec l’ex-Nantais Diego Carlos. Autant dire que le favori de Zidane coûterait beaucoup plus que les 25 M€ investis par les Andalous l’été dernier. Et ce ne serait pas le seul obstacle puisque Koundé a récemment déclaré qu’un départ n’était pas envisageable. Reste à savoir s’il gardera le même discours en cas d’offre concrète du Real…