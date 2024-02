PSG ‍: Luis Campos sort quatre noms pour le futur latéral droit

Dans : Mercato.

Le PSG est déjà lancé à fond sur le mercato estival, avec la volonté de ne plus se trouver dépourvu à certains postes, comme à celui de latéral droit. Luis Campos a ciblé quatre joueurs.

Comme tout grand club d’Europe, le PSG essaye au mercato de doubler tous ses postes avec des joueurs capables de répondre présent quand les matchs s’accumulent ou que les pépins type blessures ou suspensions arrivent. Au poste de latéral droit, l’absence d’Achraf Hakimi pendant la Coupe d’Afrique des Nations a mis en avant un gros problème. Derrière le Marocain, c’est le désert car sa doublure attitrée, Nordi Mukiele, ne convainc pas du tout Luis Enrique, que ce soit par son niveau mais surtout son attitude, le latéral français étant accusé d’un peu trop faire la fête.

Mukiele invité à partir, le PSG veut avoir du choix

En fin de saison, le défenseur révélé à Laval puis à Montpellier va donc faire ses valises pour faire de la place. Son remplaçant n’est pas à chercher dans l’effectif parisien, les expériences Carlos Soler ou Warren Zaïre-Emery ayant été très décevantes. Résultat, en supposant qu’Achraf Hakimi reste bien au PSG et ne fasse pas le forcing pour partir, Luis Campos travaille sur plusieurs pistes selon le compte X PSGInside_Actus.

L’informateur spécialisé sur le Paris SG lâche ainsi quatre noms ciblés par le recruteur en chef, avec des pioches très variées. Il y a tout d’abord déjà une offre pour le latéral turc Ferdi Kadioglu, qui évolue à Fenerbahçe, et qui a déjà failli rejoindre Paris l’hiver dernier. Son prix serait toutefois de 20 millions d’euros aux yeux du club turc. Piste plus connue, celle menant à Jérémie Frimpong, qui brille avec Leverkusen. L’international néerlandais possède une clause libératoire à 40 ME, mais arriver à Paris comme remplaçant pourrait ne pas le séduire, surtout que Liverpool le suit de près également.

Autre joueur néerlandais visé, Lutsharel Geertruida, qui a crevé l’écran avec le Feyenoord Rotterdam cette saison, et a vu sa valeur doubler pour dépasser les 30 millions d’euros. Le PSG l’a supervisé notamment lors du récent match de Coupe contre le PSV fin janvier. Enfin, du côté de l’Allemagne, le club francilien apprécie les qualités de Ridle Baku, qui a fait quelques apparitions avec la Mannschaft sans parvenir à s’imposer, mais effectue une belle saison avec Wolfsburg où il est très régulier. Un profil de doublure qui plait à un Luis Campos déterminé à avoir beaucoup de cartes dans sa main à ce poste afin de faire le bon choix cet été.