Cristiano Ronaldo au Brésil, l’improbable transfert

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United mais pour l’instant, l’international portugais ne croule pas sous les offres.

Depuis près d’un mois, Cristiano Ronaldo affiche sa volonté de quitter Manchester United, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Le Portugais a choqué tout le monde Outre-Manche en revenant à l’entraînement avec trois semaines de retard, preuve de ses envies d’ailleurs. Chelsea, le PSG, le Bayern Munich ou encore l’Atlético de Madrid et même Barcelone ont été associés à CR7, son agent Jorge Mendes ayant fait le tour de l’Europe pour lui trouver un club. Mais à ce jour, aucun de tous ces cadors européens n’a souhaité approfondir le dossier en offrant à Cristiano Ronaldo un nouveau contrat. C’est ainsi que des clubs plus modestes se voient pousser des ailes et tentent leur chance pour accueillir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. C’est par exemple le cas des Corinthians au Brésil.

Les Corinthians tentent le coup Cristiano Ronaldo

Dans les colonnes du Daily Mail, le président du club brésilien, Duilio Monteiro Alves, a fait savoir que les Corinthians se penchent actuellement sur le dossier Cristiano Ronaldo. « C'est vrai, je rêve grand. C'est Corinthians ! Willian et Renato Augusto ne sont-ils pas ici ? Dans le football, tout est possible et j'ai l'obligation de donner le meilleur de moi-même pour les Corinthians. Je ne sais pas si c'est possible. Nous n'avons pas essayé, nous n'avons pas enquêté, mais nous gardons un œil sur lui. Imaginez qu'il veuille soudainement jouer au Brésil... » a lancé le président du club brésilien, qui ne se refuse rien et qui veut rêver d’un possible transfert de Cristiano Ronaldo. Après tout, qui ne tente rien n’a rien même si les envies de départ du Portugais s’expliquent par la volonté de jouer la Ligue des Champions. Ce qui ne serait évidemment pas le cas pour CR7 en cas de départ au Brésil.