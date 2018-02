Özil préfère Arsenal, le PSG et le Barça n’ont rien pu faire

Dans : Mercato, PSG, Premier League, Liga.

En discussion avec Arsenal pendant des mois, Mesut Özil ne parvenait pas à s’entendre avec ses supérieurs et se dirigeait vers un départ en fin de contrat l’été prochain.

Pour le manager Arsène Wenger, qui a dû laisser Alexis Sanchez filer à Manchester United cet hiver, ce scénario aurait été difficile à encaisser. C’est pourquoi le club londonien a finalement accepté de faire un énorme effort sur le plan financier. Comme nous vous l’indiquions mercredi, le milieu offensif de 29 ans a trouvé un accord avec Arsenal pour une prolongation jusqu’en 2021, avec un salaire de 400 000 euros par semaine, soit les plus gros revenus de l’histoire du club !

Il faut dire que les Gunners ont dû frapper fort pour battre la concurrence. Car selon Sport Bild, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et la formation chinoise du Guangzhou Evergrande ont tous transmis une proposition à Özil. Autant d’offres que le meneur de jeu a donc refusées pour rester aux côtés d’Alexandre Lacazette, Henrikh Mkhitaryan et Pierre-Emerick Aubameyang. Avec ces coéquipiers et ce nouveau salaire, on peut le comprendre...