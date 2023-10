Osimhen ou Mbappé, une réponse à 140 millions d'euros

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Victor Osimhen est l'un des meilleurs attaquants d'Europe depuis un an et il est logiquement retenu par Naples. Néanmoins, les récentes tensions entre le Nigérian et son club donnent des idées au Real et à Chelsea. Les Londoniens sont mieux placés dans le dossier.

Ce n'est pas encore l'homme qui valait trois milliards mais Victor Osimhen coûte une petite fortune déjà. L'été dernier, l'attaquant nigérian aux 31 buts la saison dernière avec Naples voyait son prix être fixé à 180 voire 200 millions d'euros par son président Aurélio de Laurentiis. De quoi dégoûter le PSG et faire réfléchir les autres formations européennes. Le Real Madrid n'a rien tenté alors qu'il venait de laisser partir Karim Benzema en Arabie Saoudite. Mais, 4 mois plus tard, la donne est déjà différente avec les tensions naissantes entre Osimhen et son club italien. Après des publications moqueuses, le Nigérian voulait poursuivre le Napoli en justice. Si le dossier est maintenant clos, on peut penser que l'ancien lillois sera plus à l'écoute d'éventuels prétendants.

Chelsea propose 140 ME pour Osimhen

Deux clubs l'ont très bien compris : Chelsea et le Real Madrid. Joselu semble un peu léger pour les hautes ambitions madrilènes. Si la signature de Mbappé libre l'été prochain reste la priorité, Florentino Perez se verrait bien l'accompagner d'un vrai avant-centre comme Osimhen. Toutefois, le Real a peut-être trop attendu. Chelsea sera très entreprenant dans le dossier dans les prochains mois selon le média TeamTalk. Effrayé par les difficultés offensives de ses hommes, Mauricio Pochettino a exigé le joueur nigérian à Todd Boehly.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



🔵 Victor Osimhen still hasn't signed the biggest contract in Napoli's history. What's the story and can Chelsea realistically sign him next summer?



💥 FREE 1 Year Subscription to my Premium Newsletter! Subscribe NOW - https://t.co/JHFBtwbvep



Full story 👇👇 — CaughtOffside (@caughtoffside) October 21, 2023

Selon TeamTalk, Chelsea va proposer 140 millions d'euros à Naples pour s'offrir Victor Osimhen. Les Blues sont confiants dans leur capacité à faire plier les Partenopei. Même si ce montant est moins élevé que les demandes initiales de de Laurentiis, c'est quand même généreux pour un joueur sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Naples. Le très dépensier Boehly aurait l'occasion d'enfin réaliser une bonne affaire sur le plan sportif comme financier.