Onana à MU, Lloris à l’Inter, ça s’emballe chez les gardiens

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

André Onana a reçu le feu vert de l’Inter Milan pour discuter avec Manchester United, et son arrivée ne devrait donc pas tarder, poussant David De Gea sur le départ.

Le gardien camerounais libère aussi une place dans le club lombard, récent finaliste de la Ligue des Champions. André Onana sera le numéro 1 chez les Red Devils, qui ne devraient donc pas prolonger le contrat de David De Gea. La formation italienne lorgne sur deux portiers que sont Yann Sommer, pas très rassurant lors de sa pige avec le Bayern Munich, et Hugo Lloris, en fin de contrat dans un an avec Tottenham.

Pour le gardien français, l’offre est prête et pourrait permettre à tout le monde d’y trouver son compte, alors que le champion du monde 2018 a pour le moment mis de côté deux propositions fermes venues d’Arabie Saoudite. Selon L’Equipe, Lloris a aussi eu des offres en Turquie et en Grèce, qu’il a repoussées pour essayer de rejoindre un club européen encore ambitieux. L’Inter Milan en fait clairement partie alors que le club lombard va récupérer plus de 50 millions d’euros avec son gardien camerounais.