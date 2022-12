Cameroun : Onana prend sa retraite internationale à 26 ans

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

La Coupe du monde 2022 aura laissé de grosses traces au sein de la sélection camerounaise avec la mise en retrait du gardien star André Onana.

Ancien gardien de l’Ajax Amsterdam qui défend désormais les couleurs de l’Inter Milan, André Onana est la grande star du Cameroun. Mais l’aventure a tourné au vinaigre entre le portier de 26 ans et son sélectionneur Rigobert Song lors du Mondial au Qatar. Sur fond d’un désaccord entre les deux hommes, André Onana avait quitté la sélection avant le dernier match de la phase de groupes contre la Serbie. Le divorce est plus que consommé entre André Onana et la sélection camerounaise puisque ce vendredi, le gardien de l’Inter Milan a annoncé sa retraite internationale à seulement 26 ans.

« Mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l'équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais » a écrit André Onana sur son compte Twitter, sans en dire plus sur les raisons de sa mise en retrait, laquelle parait définitive. Du moins tant que le sélectionneur actuel est en place.