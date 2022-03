OM : Vieira débarque dans le dossier Boubacar Kamara

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat avec l'OM en juin prochain, Boubacar Kamara n'en finit plus d'attirer des prétendants notamment en Angleterre. Le dernier club en date n'est autre que Crystal Palace.

Si l'avenir de Boubacar Kamara semble s'écrire loin de la Canebière, au grand dam des supporters de l'OM, la question de sa future destination reste en suspens. Le jeune milieu marseillais est un homme convoité puisqu'il bénéficie d'un intérêt de l'Europe entière. Parmi les pistes les plus chaudes, on peut citer le Borussia Dortmund en Allemagne. Le club de la Ruhr est réputé pour savoir recruter les jeunes pépites du football européen. Mais, s'il y a un championnat qui fait le plus les yeux doux à Kamara, c'est bien la Premier League. Nombreux sont les clubs du Royaume à se positionner pour lui et la liste devient plus importante chaque jour.

Crystal Palace lui aussi candidat pour Boubacar Kamara

Le profil du milieu récupérateur, qui a débuté défenseur central à l'OM, plaît aux recruteurs anglais déjà très attiré par la Ligue 1 d'habitude. Dès janvier, le nom de Boubacar Kamara a été cité avec insistance du côté de Manchester United et de Newcastle. Les Red Devils étaient même prêts à le transférer pour un montant inférieur aux attentes marseillaises. Parmi les autres écuries anglaises intéressées, les noms de West Ham et de Leeds United sont aussi ressortis.

Crystal Palace join Man Utd, Newcastle & West Ham in Boubacar Kamara transfer hunt | @reluctantnickohttps://t.co/QCO9aHhKs6 pic.twitter.com/iEJqondDJ9 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 5, 2022

Selon les journalistes du Sun, un cinquième club anglais vient rejoindre la bataille pour Boubacar Kamara. Il s'agit de Crystal Palace. Une demande qui émane de l'entraîneur du club londonien Patrick Vieira. Le Français, ancien milieu de terrain, suit avec intérêt les performances du marseillais. Aussi positionné sur Edson Alvarez, le milieu mexicain de l'Ajax, Crystal Palace a été refroidi par les 36 millions d'euros demandés par les Néerlandais. Bien que gourmand en terme de salaire, Kamara possède l'avantage d'être gratuit car libre. Mais, une forte concurrence attend les Eagles sur ce dossier où seul un club n'a plus voix au chapitre, l'OM.