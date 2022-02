OM : Boubacar Kamara s'en va, Longoria a perdu

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Boubacar Kamara est parti pour quitter Marseille l'été prochain. Le jeune milieu français n'aura pas de mal à trouver un point de chute, notamment en Angleterre où ses prétendants ne manquent pas.

Plus le temps passe, moins il est probable de voir Boubacar Kamara avec le maillot de l'OM la saison prochaine. Le jeune milieu de 22 ans ne s'est jamais mis d'accord avec Marseille pour une prolongation, et il va donc plier bagage gratuitement l'été prochain, Pablo Longoria n'ayant pas réussi à le convaincre de signer une extension de son engagement.. Au vu de ses performances et de ses matches, il n'aura aucun souci à s'établir quelque part. Et, en effet, il suscite beaucoup d'intérêt notamment des clubs de Premier League avec une liste de prétendants toujours plus fournie au fil des semaines.

Quatre clubs anglais au moins pour Kamara

Parmi les candidats, Newcastle figure en bonne place. Les Magpies ont depuis longtemps clamé leur envie de voir le jeune talent olympien débarquer du côté de St James's Park. Ils ont tenté leur chance l'été dernier mais surtout cet hiver, renforcés par l'arrivée d'un nouveau propriétaire, le Fonds souverain d'investissement d'Arabie saoudite. Leurs démarches ont échoué à cause de l'incertitude sportive liée au mauvais classement du club en championnat. Mais, un maintien est de nouveau à l'ordre du jour avec une 17e place actuellement et pourrait faciliter les projets de Newcastle l'été prochain.

(☀️) Premier League clubs face intense competition for Boubacar Kamara 🇫🇷 this summer after it emerged Atletico Madrid attempted to sign him before the January transfer deadline. @TeleFootball — RouteOneFootball (@Route1futbol) February 22, 2022

Néanmoins, les Magpies vont devoir composer avec plusieurs adversaires sur ce dossier selon le Sunderland echo. Le plus prestigieux est Manchester United qui avait lui failli le signer en janvier. West Ham a lui aussi envie de recruter le jeune français et lui permettre de rejoindre l'un des clubs les plus en progrès ces dernières années. Enfin, Leeds United est aussi à l'affût sur le joueur de 22 ans. En tout cas, il est fort probable que Kamara doive vite se mettre à la pratique intensive de l'Anglais.