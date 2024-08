OL-OM ‍: L'Italie au secours de Textor et Longoria

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Bologne a décidé de se renforcer défensivement en piochant en France. Soit à l'OM pour Mbemba, soit à l'OL pour Diomandé.

La tension va monter d’un cran cette semaine avec la fin du mercato qui approche et des clubs français qui doivent absolument vendre après avoir repoussé l’échéance tout l’été. L’OM a besoin d’alléger sa masse salariale et ne peut pas conserver des joueurs avec des gros salaires pour une saison sans Coupe d’Europe, alors que l’entraineur ne compte pas sur eux et qu’ils partiront libre dans un an s’ils restent au club. C’est le cas de Chancel Mbemba, poussé dehors au point qu’une mise à pied soit en cours en raison de son comportement irrespectueux selon l’OM. Un profil qui plait encore à beaucoup de monde, mais cela n’a pas empêché le défenseur congolais de repousser des offres, notamment en provenance du Moyen-Orient.

Mbemba en plan A, Diomandé en plan B

Inspirés de la ferveur de nos supporters, aux couleurs de la Méditerranée, voici nos nouveaux maillots ⚪🔵@pumafrance @olympiquedemarseille pic.twitter.com/jSipkM5Zgf — Chancel Mbemba (@mbemba22) July 2, 2024

Une situation suivie de près par le club de Bologne, qui peut proposer à Mbemba un ticket pour la Ligue des Champions, étant donnée que la formation entrainée par Thiago Motta la saison passée a frappé fort en Serie A. Toutefois, les négociations s’annoncent compliquées, car Mbemba rêve d’arriver libre et donc de rompre son contrat avec l’OM pour cela. Ce n’est bien évidemment pas la vision des choses selon Pablo Longoria, qui souhaite boucler un transfert allant jusqu’à 8 millions d’euros. Le dossier s’annonce complexe, et surtout à régler en quelques jours seulement.

C’est pour cela que Bologne regarde aussi du côté de l’OL, et d’un autre lofteur. Il s’agit de Sinaly Diomandé, qui a eu quelques touches en Allemagne et en Angleterre, mais est toujours là alors que Pierre Sage ne compte pas sur lui. Et cela malgré les énormes difficultés défensives des Lyonnais en ce début de saison. L’avantage, c’est la situation plus claire de Diomandé, qui peut partir pour un transfert de l’ordre de 4 à 5 millions selon le Corriere di Bologna. L’Ivoirien de l’OL reste une solution de repli, mais les deux clubs français pourraient donc avoir à traiter avec Bologne dans les prochaines heures.