OL : Neymar pousse Paqueta dans les bras du PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison sous les couleurs de l’OL, Lucas Paqueta attire les convoitises et ne laisse pas insensible le PSG.

Il faut dire que Leonardo connaît très bien Lucas Paqueta. Et pour cause, les deux hommes se sont croisés à l’AC Milan, où l’actuel directeur sportif du PSG était à l’origine de la venue de Lucas Paqueta. Depuis, leurs chemins se sont séparés mais Leonardo et Paqueta pourraient bien se retrouver au Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe dévoilait l’intérêt très concret du PSG pour le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais, auteur d’un début de saison stratosphérique en Ligue 1. Depuis, les prestations de Paqueta ont manqué de régularité et les rumeurs se sont calmés. Mais à en croire les informations du média espagnol Don Balon, le PSG est toujours dans la course à la signature du génial milieu offensif lyonnais.

Paqueta toujours ciblé par le PSG

En plus de Leonardo, un autre homme très influent du Paris Saint-Germain pousse pour le recrutement de Lucas Paqueta en la personne de Neymar. Il faut dire que les deux joueurs, coéquipiers avec le Brésil, sont très proches. Souvent associés par Tite sur le front de l’attaque brésilienne, Lucas Paqueta et Neymar s’entendent très bien sur le terrain, où leur complicité technique est évidente, mais également en dehors. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier alors que lundi, c’est l’intérêt d’Arsenal pour Lucas Paqueta qui était dévoilé par la presse anglaise. Six mois après avoir récupéré 50 millions grâce à la vente de Bruno Guimaraes à Newcastle, les dirigeants de l’OL ne devraient pas brader Lucas Paqueta, un joueur qu’ils valorisent à des sphères plus importantes encore que le nouveau milieu de terrain des Magpies. Le PSG est donc prévenu, pour s’attacher les services de Lucas Paqueta et combler Neymar de bonheur, il faudra casser sa tirelire lors du mercato estival…