OL ‍: Luis Enrique contacte Barcola, le PSG accélère ‍!

Par Corentin Facy

Luis Enrique est un grand fan de Bradley Barcola et fait de l’attaquant de l’OL une priorité du recrutement du PSG lors de ce mercato.

Évoqué il y a quelques semaines sans une énorme insistance à l’époque, l’intérêt du Paris Saint-Germain à l’égard de Bradley Barcola est très sérieux. Auteur d’une deuxième partie de saison sublime avec l’Olympique Lyonnais, l’international espoirs français, très performant à l’Euro cet été, est une vraie cible du PSG sur le marché des transferts. Après avoir ficelé la venue de Marco Asensio en provenance du Real Madrid, le club de la capitale cherche un second joueur capable d’évoluer dans le couloir droit au sein du 4-3-3 immuable de Luis Enrique.

Le coach parisien a tranché et selon les informations de RMC, Bradley Barcola est sa priorité à ce poste. L’ancien sélectionneur de l’Espagne adore le profil de l’attaquant lyonnais et veut impérativement le recruter dans la capitale française cet été. Preuve qu’il est déterminé à convaincre Bradley Barcola de le rejoindre à Paris, Luis Enrique a pris l’initiative de téléphoner au joueur afin de lui exposer son projet.

L'OL ferme la porte à Barcola, mais...

La teneur de la discussion entre les deux hommes n’a pas filtré mais nul doute que le jeune attaquant de l’OL a été flatté par cet intérêt très prononcé du PSG à son égard. Du côté de l’Olympique Lyonnais, il a bien sûr moins d’emballement à l’idée de perdre l’un des meilleurs joueurs de la seconde partie de saison, avec Alexandre Lacazette. En effet, les Gones ne veulent pas entendre parler d’un départ de Bradley Barcola mais selon RMC, la situation du club vis-à-vis de la DNCG pousse John Textor à la réflexion.

Laurent Blanc a d’ores et déjà prévenu sa direction qu’il souhaitait impérativement conserver son attaquant mais en cas de grosse offre de la part du PSG, les dirigeants rhodaniens pourraient céder. A l’heure où Rayan Cherki est une cible de Chelsea et alors que Castello Lukeba est une priorité du RB Leipzig, les jeunes pousses de l’OL affolent l’Europe. Et pourraient bien remplir les poches du club. Mais nul doute que ces départs créeraient un véritable climat de défiance pour les supporters à l’égard du nouveau patron du club John Textor.