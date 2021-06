OL, LOSC : Un énorme avantage pour Boyata

Dans : Mercato.

Capitaine du Hertha Berlin, Dedryck Boyata va quitter le club allemand. L'OL et le LOSC sont sur les rangs.

A 30 ans, le défenseur central a des envies d’ailleurs, et son club a besoin d’argent. En raison de son statut d’international belge et de sa belle saison en Bundesliga, le joueur d’origine congolaise a des courtisans capables de donner satisfaction à Berlin. Difficile pour le moment de savoir à quel montant se situe un éventuel transfert, mais l’OL et le LOSC sont tous les deux sur les rangs, comme révélé ce jeudi. Mais des formations en Italie, et notamment l’Atalanta Bergame sont également entrés dans la danse. Mais les deux clubs français ont un gros temps d’avance sur tout le monde. En effet, le média Voetbal24 assure que Boyata a récemment refusé un retour au pays, malgré une offre du Club Bruges. Et le défenseur central n’envisage pas non plus de rejoindre le championnat d’Italie. Il donne très largement sa priorité à une formation du haut de tableau en Ligue 1.

Il faut comprendre l’OL et le LOSC bien évidemment, qui vont certainement se disputer à deux la signature de Boyata. A 30 ans, le Diable Rouge a visiblement déjà une bonne idée au sujet de son avenir. Il reste à savoir qui de Lyon ou de Lille aura les arguments sportifs et financiers les plus solides. Le LOC pourrait miser gros en cas de départ de Sven Botman, et peut en plus proposer de jouer la Ligue des Champions. Ce n’est pas le cas de l’OL, même si la carte Peter Bosz peut aussi peser, tout comme la présence de Jason Denayer, son coéquipier en sélection belge. Un duel de plus entre clubs français, mais au moins, l’un des deux devrait être le vainqueur. C’est du moins la tendance forte de cette fin de mois de juin, qui ne sera peut-être pas la même dans quelques temps.