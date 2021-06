OL : Boyata ciblé, Lyon veut la défense de la Belgique

Dans : OL.

Durant le mercato estival, l’OL espère prolonger Jason Denayer, en fin de contrat avec Lyon en juin 2022.

Dans l’idéal, Juninho veut garder Jason Denayer et faire venir un défenseur central supérieur à Marcelo afin de l’associer au Belge. Damien Da Silva a été recruté en provenance du Stade Rennais, mais l’ancien Caennais n’aspire pas vraiment à être titulaire à Lyon bien que tout soit possible. L’OL s’active donc pour trouver le pendant de Jason Denayer et selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, une piste se dégage au sein de l’état-major lyonnais. Elle risque de faire l’unanimité auprès des supporters et des observateurs puisqu’elle mène à Dedrick Boyata, sélectionné par Roberto Martinez pour l’Euro 2021 avec la Belgique et qui rate rarement ses matchs avec les Diables Rouges lorsque son sélectionneur fait appel à lui.

« Alors qu’il lui reste 1 an de contrat avec le Hertha BSC (pas contre son départ) Dedrick Boyata, en forme avec les Diables Rouges à l’EURO2020, suscite la convoitise : Le LOSC et l’OL ont déjà exprimé leur intérêt, des clubs de SerieA aussi... À suivre » a indiqué sur Twitter le journaliste, pour qui l’Olympique Lyonnais va donc devoir se frotter à la concurrence de Lille dans ce dossier. Les Dogues risquent d’avoir plus de moyens que l’OL dans ce dossier car dans le Nord, l’international belge est ciblé pour combler un potentiel départ de Sven Botman, courtisé par l’Atalanta Bergame en Italie. De toute évidence, un transfert du Néerlandais rapportera plus de 15 ME à Lille, qui aura donc une marge de manœuvre intéressante. Du côté de Lyon, qui n’est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, il sera plus difficile de soumettre une grosse offre. Mais dans la mesure où Boyata sera en fin de contrat en juin 2022, difficile d’imaginer un transfert XXL pour le Hertha Berlin…