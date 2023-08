OL ‍: Barcola au PSG, les négociations avancent

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le dossier Bradley Barcola est loin d’être refermé puisque l’attaquant de l’OL est toujours une priorité du PSG dans la dernière ligne droite. Les négociations s’intensifient entre les deux clubs pour parvenir à un accord.

Après avoir enrôlé Gonçalo Ramos et dans l’attente du dénouement du dossier Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain continue à vouloir se renforcer en attaque. En plus du buteur de Benfica et de l’ailier de Barcelone, le club de la capitale espère enrôler un ailier et un avant-centre supplémentaires. Dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola est toujours une piste prioritaire pour Nasser Al-Khelaïfi, le joueur ayant tapé dans l’œil de Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

A en croire les informations de RMC, l'Olympique Lyonnais a bien refusé une offre de 30 millions d’euros du Paris Saint-Germain il y a quelques jours pour le transfert de Bradley Barcola. Mais ce refus de John Textor ne signifie pas pour autant que le dossier est enterré… loin de là. Selon la radio, les négociations se poursuivent et se sont intensifiées au cours des derniers jours dans le but de trouver un accord.

Le PSG insiste pour recruter Bradley Barcola

Le PSG veut impérativement recruter Bradley Barcola, avec qui Luis Enrique a déjà eu l’occasion de discuter au téléphone pour lui présenter son projet. Au cours des derniers échanges, le prix de 50 millions d’euros est revenu sur la table même si dans les rangs de l’Olympique Lyonnais, on dément catégoriquement ce chiffre, sans pour autant préciser si le club rhodanien espère tirer plus ou moins de la vente de Bradley Barcola.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Quoi qu’il en soit, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’ont pas l’intention de lâcher l’affaire et veulent toujours offrir à Luis Enrique le joyau de l’Equipe de France espoirs d’ici au 31 août. Dans le cas où Barcola viendrait à quitter l’OL pour rejoindre le PSG, le mercato offensif de Paris ne devrait pas être terminé pour autant car le champion de France en titre mène de front les dossiers Barcola et Kolo-Muani, pour qui des discussions très poussées sont en cours avec Francfort. Après une longue période de calme et de doutes, notamment liée au dossier Kylian Mbappé, le club de la capitale a bien l’intention de terminer le mercato en fanfare.