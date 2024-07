Officiel ‍: Raphaël Varane rebondit à Côme

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Promu en Serie A, le club de Côme vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Puisque ce dimanche soir, la signature de Raphaël Varane a été annoncée. Libre de tout contrat après son départ de Manchester United en fin de saison dernière, le défenseur central de 31 ans va donc rebondir en Italie. Sous les ordres de Cesc Fabregas, le champion du monde 2018 cherchera à redonner un nouveau souffle à sa grande carrière.

Como 1907 is thrilled to announce the signing of French defender @raphaelvarane from Manchester United on a two year deal with an option to extend. pic.twitter.com/AcaVatSNcS — Como1907 (@Como_1907) July 28, 2024

« Au début, j’étais curieux de savoir en quoi consistait ce projet, puis j’ai tout de suite vu qu’il était spécial, différent de tous ceux qu’on m’avait proposés, donc j’ai voulu en savoir plus. Plus j’en apprenais sur le projet, plus il devenait intéressant, me donnant une perspective différente de ce que je voulais faire. Une fois le projet lancé, il est passé directement en tête de liste, et nous avons réussi à conclure l’affaire. Je suis très content. Il y a beaucoup à faire, et c’est très excitant. J’ai beaucoup d’expérience au plus haut niveau, et maintenant pouvoir partager ces connaissances et aider un club à se construire et, espérons-le, à atteindre le sommet, c’est super excitant. Je retrouve Cesc, mais pas comme adversaire cette fois. Je suis très content, j’aime beaucoup sa philosophie de jeu et sa passion pour le football. Quand on a parlé, on s’est très bien compris, j’espère que nous aurons des résultats très positifs. En tout cas, je viens avec beaucoup d’humilité pour aider l’équipe et le club à grandir », a expliqué, sur le site de son nouveau club, Varane, qui a signé un contrat jusqu'en 2026.