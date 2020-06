Officiel : Pjanic croise Arthur, le Barça donne 60 ME à la Juventus

Dans : Mercato.

Une heure après l'officialisation du transfert d’Arthur Melo à la Juventus de Turin, le Barça a annoncé l’arrivée de Miralem Pjanic. L’international bosnien a signé un contrat de quatre ans du côté du Camp Nou. Pour information, le FC Barcelone a déboursé 60 millions d’euros pour ce transfert, auquel un bonus de 5 ME pourra être ajouté. Disposant désormais d’une clause libératoire de 400 ME, le joueur de 30 ans va finir cette saison avec la Juventus, qui va, elle, récupérer Arthur en août prochain après un deal où le Barça aura fait 12 ME de bénéfices.