Officiel : Marcus Coco à Nantes pour 3 ME, c'est bouclé

Dans : Mercato, FC Nantes, EAG, Ligue 1.

Comme indiqué par Ouest-France ce mardi matin, un accord a été trouvé entre le FC Nantes et l’EA Guingamp pour le transfert de Marcus Coco en Loire-Atlantique, moyennant 3 ME. « En Avant Guingamp et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Marcus Coco. À 23 ans, Marcus Coco va donc poursuivre sa progression du côté de la Beaujoire. Le club lui souhaite une pleine réussite et tient à le remercier pour son implication, sa générosité, sa gentillesse, sa joie de vivre et ses performances sur le terrain. Assurément un exemple à suivre pour les jeunes issus de l’Akademi » indique le club breton, relégué en L2, dans son communiqué. Le joueur passera sa visite médicale demain, préalable à sa signature au FC Nantes.