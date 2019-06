Officiel : Le Barça récupère 25 ME avec cette vente

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen, Premier League.

C’est l’un des plus grands bides du FC Barcelone de ces dernières années, mais le club catalan a réussi à limiter la casse. Andre Gomes, prêté la saison passée à Everton, s’est engagé définitivement avec le club anglais. Le Portugais a signé pour cinq saisons avec les Toffees, dans le cadre d’un transfert à 25 ME, ainsi que des bonus éventuels. Le club catalan avait payé 35 ME ainsi que 20 ME de bonus éventuels pour faire venir André Gomes de Valence à l’été 2016, juste après son titre de champion d’Europe.