L1 ‍: Trop fort pour l'OL, le PSG s'envole ‍!

15e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais : 3-1.

Buts : Dembélé (8e), Vitinha (14e sur penalty) et Ramos (88e) pour le PSG ; Mikautadze (40e) pour l’OL.

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, le Paris Saint-Germain a réussi à dominer l’Olympique Lyonnais grâce notamment à un très bon début de match (3-1).

En confiance après leurs succès respectifs en Coupes d’Europe cette semaine, Parisiens et Lyonnais se retrouvaient pour l’affiche de la 15e journée de Ligue 1. Plus équilibrée que jamais sur le papier, ce PSG - OL tournait pourtant vite en la faveur de Paris. Après un sauvetage de Mata face à Zaire-Emery (5e), le club de la capitale ouvrait rapidement la marque. Suite à un débordement de grande classe de Désiré Doué côté gauche, Dembélé trompait Perri d’un tir croisé du gauche imparable (1-0 à la 8e). Intenable en début de match, l’ancien Rennais Doué obtenait ensuite un penalty en mettant Tolisso à la faute (13e). Une offrande transformée par Vitinha, qui trompait Perri à contre-pied plein de sang froid (2-0 à la 14e).

La rencontre semblait alors pliée, surtout que Paris continuait de dominer avec une grosse occasion de Lee (16e), mais après la demi-heure de jeu, l’OL retrouvait de la force. Les Gones auraient pu obtenir un penalty pour une faute de Doué sur Nuamah que Monsieur Bastien ne jugeait pas bon de sanctionner (34e). Mais c’est Mikautadze, titulaire à la place de Lacazette, qui relançait le suspense juste avant la pause. Suite à une passe magistrale de Cherki dans l’axe, l’international géorgien ridiculisait Donnarumma d’un subtile piqué (2-1 à la 40e). Dans la foulée, Veretout ratait la balle de l'égalisation en étant trop juste après une déviation d’Hakimi sur un centre de Maitland-Niles (43e). Malgré cela, Lyon réussissait à faire douter Paris à la mi-temps.

