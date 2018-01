Officiel : Giroud va tenter sa chance à Chelsea

Dans : Mercato, Premier League.

C’est fait, Olivier Giroud (31 ans) n’est plus un Gunner d’Arsenal. En manque de temps de jeu avec Arsène Wenger, l’attaquant français a officiellement rejoint le voisin et rival londonien Chelsea. L’international tricolore s’est engagé jusqu’en 2019 plus une année en option. A noter que son transfert aurait coûté 17,5 millions d’euros hors bonus. A Stamford Bridge, le nouveau numéro 18 des Blues remplacera Michy Batshuayi qui a signé au Borussia Dortmund pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à… Arsenal.

« Chelsea est l'un des plus grands clubs de Premier League. C'est peut-être l'équipe qui a gagné le plus de titres ces six dernières années. C'est un très grand club et je suis fier de signer à Chelsea J'ai hâte de jouer », a confié Giroud sur le site officiel de sa nouvelle formation.