Officiel : De Gea prolonge, avec le salaire de Pogba !

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Après plusieurs mois de négociations et quelques coups de bluff des deux côtés, David De Gea et Manchester United ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du gardien espagnol, a fait savoir le club ce lundi après-midi. Ce dernier est désormais sous contrat jusqu’en juin 2023, avec une année supplémentaire en option. L’ancien dernier rempart de l’Atlético Madrid a réussi à faire craquer ses dirigeants, qui selon la presse anglaise lui ont offert le même salaire que Paul Pogba, à savoir 15 ME par an.