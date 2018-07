Officiel : Clément Grenier signe à Rennes

Dans : Mercato, Rennes, EAG.

Six mois après son arrivée en Bretagne, du côté de Guingamp, Clément Grenier change de cap et rejoint Rennes. Le milieu de terrain s’est montré très convaincant lors de son passage à l’En Avant, et il avait obtenu lors de sa venue, l’accord pour rejoindre un club plus huppé en cas de belle proposition.

C’est le cas à Rennes, où l’ancien lyonnais arrive notamment pour remplacer Yoann Gourcuff, non conservé. Les Rouges et Noirs ont officialisé son arrivée ce mardi, et le joueur de 27 ans s’est engagé pour trois saisons au Roazhon Park.