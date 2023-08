Officiel ‍: Adama Traoré signe à Fulham

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'ailier espagnol de 27 ans, laissé libre par Wolverhampton cet été, a retrouvé un club. Il continuera en Premier League du côté de Fulham.

Le surpuissant Adama Traoré continuera son aventure en Angleterre. Le joueur espagnol, formé au FC Barcelone, n'avait plus la cote à Wolverhampton. Laissé libre par les Wolves, il a finalement décidé de rejoindre Londres et le club de Fulham. Son transfert a été officialisé ce samedi soir par les Cottagers. « Je suis ravi d’accueillir Adama Traoré au Fulham Football Club. C’est un ailier explosif et puissant avec un bon rythme, et il a une expérience formidable en Premier League. C’est un joueur que nous connaissons très bien, et il a été du côté adverse de notre équipe à de nombreuses reprises ; je pense qu’il sera un excellent ajout à l’équipe de Marco Silva », a réagi Tony Khan, vice-président de Fulham. Traoré a signé un contrat de deux années avec une troisième en option. L'ailier était aussi suivi par le Milan AC, Naples et la formation saoudienne d'Al Ittihad cet été.