Un retour par la grande porte un an après avoir quitté l'OL ‍?

Recruté l'été dernier par le RB Leipzig en provenance de l'Olympique Lyonnais, Castello Lukeba réalise une bonne saison en Allemagne. Néanmoins, le défenseur central pourrait faire très rapidement son retour en Ligue 1.

Tout comme Bradley Barcola, Castello Lukeba a quitté l'OL lorsque le club rhodanien était dans une situation délicate. Un choix qui a été vivement critiqué par les supporters des Gones. À Leipzig, le joueur de 21 ans a découvert la Ligue des Champions et s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, aux côtés d'autres d'anciens joueurs de la Ligue 1 comme Xavi Simons, Lois Openda mais aussi les Français El Chadaille Bitshiabu et Mohamed Simakan. Toutefois, d'après les informations du spécialiste du mercato, Ekrem Konur, Castello Lukeba pourrait déjà quitter la Bundesliga. Plusieurs clubs sont intéressés par ses services, notamment des équipes anglaises mais ce sont surtout deux clubs européens qui se sont positionnés. Manchester United mais aussi le PSG. Ainsi, l'international français (1 sélection) pourrait faire son retour en France seulement un an après son départ mouvementé de l'OL.

Depuis l'été dernier, la direction du PSG vise de plus en plus de joueurs français. Pour le prochain mercato, Leny Yoro est l'une des priorités du club de la capitale. Mais Castello Lukeba pourrait être une alternative pour renforcer la défense centrale parisienne. Ainsi, l'ancien lyonnais fera son retour à Lyon s'il rejoint Paris. Et tout comme Bradley Barcola, son accueil risque d'être assez bouillant après son départ controversé. Lukeba est évalué à 40 millions d'euros d'après le site spécialisé Transfermarkt. Reste à savoir si le PSG est capable de mettre le prix fort car Leipzig ne prévoit probablement pas de se séparer de son joueur, seulement un an après son arrivée en Allemagne. Manchester United est aussi probablement déterminé, compte tenu de la situation délicate des Red Devils sur le plan défensif.