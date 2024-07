Ngolo Kanté de retour en Europe, une offre tombe

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le bon Euro réalisé par Ngolo Kanté avec l’Equipe de France n’est pas passé inaperçu puisque le milieu de terrain d’Al-Ittihad attire les convoitises et pourrait faire son grand retour en Europe cet été.

C’était la grande surprise dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro et il s’est imposé dès le premier match comme un titulaire indiscutable de l’Equipe de France. Comme s’il n’était jamais parti, Ngolo Kanté a retrouvé son rayonnement habituel dans l’entrejeu des Bleus et a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son football malgré son départ de Chelsea pour l’Arabie Saoudite il y a un an. Les performances de l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues auprès des grands clubs européens et comme cela était prévisible, des premières rumeurs commencent à fleurir quant à un éventuel retour de Ngolo Kanté dans le football européen.

West Ham dégaine 30 ME pour Ngolo Kanté

A en croire les informations du Guardian, c’est West Ham qui est le premier à dégainer. Nouvel entraîneur des Hammers, Julen Lopetegui apprécie particulièrement le profil du n°13 de l’Equipe de France et aimerait beaucoup le recruter afin d’apporter son expérience aux jeunes milieux de terrain de West Ham. Le club londonien sait qu’il faudra se montrer convaincant pour déloger Ngolo Kanté d’Al-Ittihad et une offre avoisinant les 30 millions d’euros pourrait être envoyée dans les jours à venir pour le joueur de 33 ans. La question est maintenant de savoir si le club de Karim Benzema, dont le nouvel entraîneur n’est autre que Laurent Blanc, ouvrira la porte à un potentiel départ de l’une de ses têtes de gondole. La volonté du joueur sera certainement déterminante et pour l’heure, on ignore si Ngolo Kanté est favorable à un grand retour en Premier League, lui qui a connu pas mal de problèmes personnels quand il jouait en Europe.