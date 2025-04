Le Real prêt à faire pleurer Man United avec ce transfert à 80ME

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Beaucoup moins séduisant que les années précédentes, le Real Madrid paie un entrejeu affaibli par le départ de Toni Kroos notamment. Cela pousse les dirigeants madrilènes à recruter dans ce secteur. Le Mancunien Kobbie Mainoo est une option sérieuse.

Toute chose a une fin et les miracles du Real Madrid en Ligue des champions n'échappent pas à cette règle. Cette saison, les Merengue sont très poussifs en Liga comme en Europe. Le quart de finale aller de C1 a même tourné au désastre avec une raclée subie à Arsenal 3-0. A moins d'un incroyable retournement de situation mercredi, la Maison Blanche perdra sa couronne gagnée à Wembley l'année dernière. Difficile d'être optimiste tant le jeu collectif des Madrilènes est pauvre. Si les stars offensives sont pointées du doigt, le milieu de terrain a sa part de responsabilité. Il n'est pas aussi fort que les années précédentes. Le néo-retraité Toni Kroos manque et certains éléments comme Tchouaméni et Valverde doivent redescendre en défense pour combler les absences.

Le Real Madrid étudie la piste Mainoo

Quel que soit l'entraîneur sur le banc du Real la saison prochaine, des recrutements sont indispensables dans ce secteur. Le site Todofichajes donne les deux cibles des dirigeants madrilènes. Le milieu basque Martin Zubimendi est privilégié pour le moment. Joueur de la Real Sociedad, il a été dirigé chez les jeunes par l'entraîneur ciblé par le Real Madrid Xabi Alonso. Cependant, les Merengues ont un plan B au poste et il s'appelle Kobbie Mainoo.

Très prometteur, le joueur de 19 ans est un pur produit du centre de formation de Manchester United. Déjà international avec l'Angleterre, il fera l'objet d'une offre du Real si l'option Zubimendi échoue. Florentino Perez devra lâcher beaucoup d'argent puisqu'on estime le prix de Mainoo à 80 millions d'euros. Une somme qui pourrait encore augmenter puisque les Red Devils veulent le prolonger pour contrer toute attaque extérieure. Pour le moment, le milieu anglais est sous contrat jusqu'en 2027. A voir s'il sera totalement coopératif avec les Mancuniens alors que Manchester United risque d'être privé d'Europe la saison prochaine.