Benzema propose un deal gigantesque à Pogba

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Toujours sans club depuis la fin anticipée de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba ne manque pas de propositions. Désireux de retrouver rapidement les terrains, le champion du monde 2018 a en tout cas les portes de l’Arabie saoudite qui lui sont ouvertes, à la demande de Karim Benzema.

Paul Pogba traverse une période bien délicate. Après une suspension de plus d'un an (initialement quatre ans) de toute activité liée au football professionnel, l’ancien milieu de terrain de la Juventus peut enfin retrouver un club. Depuis le mois de mars, il est autorisé à s’engager avec le club de son choix, mais compte tenu des règlements, il devra de toute façon attendre la saison prochaine pour retrouver officiellement les terrains. Forcément, savoir qu’un joueur de sa qualité est libre de s’engager où il veut fait naître de nombreuses rumeurs. Passé proche de signer à l’Olympique de Marseille, il pourrait finalement poser ses valises en Arabie saoudite. En tout cas, c’est ce qu’espère fortement un certain Karim Benzema.

Benzema et Pogba réunis en Arabie saoudite ?

Selon nos informations, Karim Benzema essayerait de persuader Paul Pogba de le rejoindre en Arabie Saoudite. @YassinNfaoui pic.twitter.com/1oaFEvu9Oo — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 13, 2025

A 32 ans, Paul Pogba sait qu’il n’aura pas non plus une facilité déconcertante à retrouver un club de grande envergure. Selon les informations de Téléfoot, l’ex-milieu de terrain de Manchester United a été invité par Karim Benzema en personne à le rejoindre à Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Toutefois, Pogba n’a pas encore pris sa décision concernant son avenir. Ce dernier espère certainement pouvoir retrouver un club européen qui jouerait la Ligue des champions. Reste à savoir s’il aura des offres en ce sens l’été prochain.

Au moins, Paul Pogba sait qu’il pourra retrouver les terrains la saison prochaine. Car s’il ne trouve aucun accord pour s’engager avec une écurie ambitieuse, il aura toujours les portes de championnats exotiques ouvertes. Leurs clubs comptant sur un pont d’or pour le convaincre.