Neymar c'est signé, il quitte le PSG pour Al-Hilal ‍!

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Plusieurs sources confirment ce lundi soir la signature de Neymar avec le club saoudien d'Al-Hilal. Le Brésilien est attendu d'ici à la fin de la semaine dans son nouveau club, marquant ainsi la fin de son aventure de six ans au PSG.

Après des semaines et des semaines à envisager le départ de Neymar du Paris Saint-Germain, tout s’est accéléré et 48 heures après les premières rumeurs sur le possible de la star brésilienne en Arabie Saoudite, ce dernier a signé son contrat avec Al-Hilal ce lundi soir. Fabrizio Romano et des journalistes brésiliens très proches du numéro 10 confirment que Neymar a passé avec succès sa visite médicale à Paris et que les documents ont été signés. Cependant, contrairement à ce qu’affirmait L’Equipe, Neymar ne se rendra pas ce mardi à Riyad où est basé le club d’Al-Hilal, mais un peu plus tard dans la semaine.

Il ne devrait donc pas participer au prochain match de sa nouvelle équipe le week-end prochain contre Al Feiha. Les médias ne précisent pas les conditions financières de ce transfert, mais ces dernières heures, on évoquait la possibilité que le PSG touche plus de 100 millions d'euros dans ce dossier en incluant des primes. Du côté de Neymar, qui a signé pour deux saisons, on aurait obtenu un salaire de 200 millions d'euros pour les deux ans et différentes primes totalement colossales tels qu'un bonus de 80.000 euros par victoire, un avion privé à disposition et une prime de 500.000 euros pour chaque message sur les réseaux sociaux faisant la promotion de l'Arabie Saoudite.