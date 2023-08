Neymar va en Arabie Saoudite pour mieux revenir au Barça ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Neymar va s'engager dans les prochains jours avec le club saoudien d'Al-Hilal. Mais si le numéro 10 brésilien a choisi de quitter Paris, il rêve toujours de revenir au FC Barcelone une fois son contrat en Arabie Saoudite terminé.

Quoi qu’on pense du joueur, nombreux sont ceux qui regrettent que Neymar quitte par la petite porte le PSG, lui qui était arrivé comme un dieu en Ligue 1. Les années ont passé, le Brésilien n’a pas eu le comportement et les performances attendus, et le divorce avec Paris semblait évident. Mais pour y parvenir, il fallait un accord financier, et les clubs capables de dépasser les 32 millions d’euros de salaire annuel versé par les champions de France à Neymar sont très rares en Europe.

Neymar seulement deux ans en Saudi Pro League

Mais avec la brutale venue de l’Arabie Saoudite dans le marché du football, Nasser Al-Khelaifi a vite compris qu’il y avait une opportunité de vendre la star brésilienne, ce qui sera le cas. Neymar va signer avec Al-Hilal moyennant 90 millions d’euros. Un deal assez magique pour Paris, mais aussi un salaire qui atteint les 100 millions d’euros, ce qui est forcément inespéré pour le joueur de 31 ans. Mais cela ne suffit pas à Neymar, lequel a un rêve éternel qu'il avait déjà envisagé de concrétiser en 2019 alors même qu'il était toujours à Paris. Ce rêve avait même suscité l'énorme colère des supporters du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Dans un coin de la tête, Neymar a en effet toujours l’idée de revenir au FC Barcelone, ce qui était totalement impossible cet été puisque le Barça n’a plus les moyens de recruter un joueur au tel coût financier. Selon L’Equipe, le numéro 10 a cependant un plan de carrière et il passe par le Camp Nou. « En 2025, il est peu probable qu'il lève l'option d'une année supplémentaire. Même s'il ne jure de rien, il envisage de retrouver Barcelone à ce moment-là », explique Damien Degorre, Il faut cependant savoir si dans deux ans, le club catalan aura vraiment le désir de revoir Neymar, les prestations sportives de ce dernier au PSG ayant calmé pas mal de monde. Et notamment Xavi qui avait prévenu Joan Laporta qu'il n'était pas tenté par une signature de l'attaquant brésilien, l'entraîneur barcelonais craignant pour l'unité de son vestiaire.