Newcastle version Arabie Saoudite, ça fait rêver Ousmane Dembélé

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Ousmane Dembélé est prêt à dire oui à Newcastle, qui discute avec son entourage au sujet d'une arrivée l'été prochain.

A 24 ans, Ousmane Dembélé voit sa carrière s’enliser au FC Barcelone, où il n’arrive pas à montrer son talent, entre méforme, blessures et les décisions de son entraineur. Toujours en discussion pour prolonger son contrat, l’ailier français ne voit pas d’issue aux négociations, pour la simple et bonne raison que son statut sportif n’est pas en adéquation avec son salaire. A la fin de la saison, il pourra rejoindre librement le club de son choix, mais tout pourrait bien se décanter avant. En effet, Newcastle rêve d’en faire sa première recrue de grande ampleur. Mais ce sera au mois de juin, et pas en janvier où il sera difficile de faire affaire avec un FC Barcelone qui a envie de sécuriser un transfert intéressant, ou bien de prolonger son joueur. Résultat, les dirigeants anglais préparent le terrain pour une arrivée du joueur sans payer la moindre indemnité, mais en maintenant un énorme salaire à l’ancien du Borussia Dortmund.

90 millions d'euros dans la poche au total

Qui se rappelle quand Dembélé voulait prendre la photo avec les joueurs formés à la Masia lors de la victoire de la Copa Del Rey, quel crack 😂 pic.twitter.com/BWWEpZdTa6 — Univers Barca 🇵🇸 (@UniversBarca) October 12, 2021

Et selon Goal, l’intérêt serait réciproque, l’entourage de Dembélé ayant déjà dit que l’idée de lancer l’aventure chez les Magpies avec l’arrivée des propriétaires d’Arabie Saoudite était un défi qui pouvait lui plaire. Un pari dans les deux sens, puisque le joueur formé à Rennes n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison, et sa fragilité physique inquiète. Et dans le même temps, Dembélé a refusé une approche du Barça pour une prolongation de deux ou trois ans. En Espagne, la possibilité d’un deal rapportant 90 millions d’euros au Français, par le biais d’un contrat de cinq ans à 15 millions d’euros et d’une prime à la signature équivalente, a de quoi faire trembler le FC Barcelone. Mais la grande nouveauté est que cette possibilité, malgré le classement peu enviable de Newcastle en Premier League, fait bien rêver un Ousmane Dembélé qui a toujours été séduit par le championnat anglais.