MU ‍: Todibo chasse Varane vers l'Arabie Saoudite

Joueur majeur de la défense de Manchester United, Raphael Varane a glissé sur le banc cette saison. Un désaveu de Ten Hag qui pourrait le pousser au départ en janvier pour, pourquoi pas, retrouver Cristiano Ronaldo sous la chaleur saoudienne.

Raphael Varane est snobé par Erik Ten Hag à Manchester United depuis le début de saison. Le Français de 30 ans était arrivé à l'été 2021 pour être le leader défensif des Red Devils. Si ses premiers mois ont été corrects, Varane est devenu un remplaçant cette saison. Son manager néerlandais préfère même aligner une défense centrale Harry Maguire-Jonny Evans à sa place. Une association étonnante entre le défenseur le plus moqué d'Angleterre et le Nord-Irlandais de 35 ans revenu de Leicester. Varane compte ses titularisations sur les doigts de la main, ayant même vu Victor Lindelof lui passer devant samedi après la blessure d'Evans à Copenhague en Ligue des champions. Le champion du monde 2018 se pose des questions concernant son avenir.

Ainsi, son départ au mercato de janvier est évoqué. Fabrizio Romano juge cela crédible d'autant que Manchester United vise le recrutement d'un nouveau défenseur comme le Niçois Jean-Clair Todibo. « Bien sûr, s’ils reçoivent des propositions importantes pour Varane, la situation pourrait être ouverte en janvier. United décidera de la signature d'un défenseur central en fonction des opportunités, mais des joueurs comme Todibo l’intéresse. […] L'idée est de faire venir un défenseur central important en 2024 », indique t-il pour le site Caughtoffside.

Fabrizio Romano has discussed the possibility of Raphael Varane leaving Man Utd 👀



Do you think an exit is on the cards for January? 🤔 pic.twitter.com/SwtnvuFZaV