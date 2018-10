Mercato : Le romantique Messi se fiche royalement des pétrodollars de City !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Ces derniers jours, une rumeur persistante venue d’Espagne indique que Lionel Messi a refusé une offre XXL de Manchester City au mercato.

L’international argentin aurait refusé les avances du champion d’Angleterre en titre, qui proposait pourtant de tripler son salaire catalan. Du côté du FC Barcelone, on affiche forcément sa satisfaction de voir le capitaine barcelonais refuser un tel pont d’or. Porte-parole du club espagnol, Jordi Vives était ravi de cette nouvelle, même s’il ne confirme pas l’offre de Manchester City pour Lionel Messi.

« A Barcelone, nous ne sommes pas au courant de cette information mais le plus important est que Messi soit ici. Si cette rumeur est fondée, tout le mérite en revient à Leo parce que cela montre qu’il est prêt à tout pour rester avec nous. Une clause dans son contrat pour partir ? Là aussi, cette information est anecdotique. Personne au Barça n’est au courant de cela. La dernière prolongation qui a été signée a été travaillée depuis des mois et reste très confortable. Il n’y a qu’à voir la manière dont Leo assume son statut de capitaine cette saison » a confié Jordi Vives dans les colonnes du journal AS. Un coup dur pour Manchester City, qui ne désespérait pas de recruter Lionel Messi dans un futur proche, notamment grâce aux relations entretenues par Pep Guardiola avec le n°10 du Barça…