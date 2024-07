Mikautadze à Monaco, cette fois c’est la bonne

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Annoncée depuis un mois, la signature de Georges Mikautadze à l’AS Monaco avait été démentie par le joueur géorgien en personne, pour qui il ne fallait pas aller trop vite en besogne. Mais les discussions se sont poursuivies, et un mois jour pour jour après cette première annonce, le club du Rocher va enregistrer l’arrivée du joueur du FC Metz assure L'Equipe.

Désireux de rester en France, Mikautadze va donc voir son voeu être exaucé après son expérience ratée à l’Ajax Amsterdam en première partie de saison dernière. Le club lorrain l’avait racheté pour 13 ME au club néerlandais, et va le vendre 25 ME, bonus compris, à l’AS Monaco dans les prochaines heures.