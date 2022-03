Mercato : Zinedine Zidane au PSG, sa famille serait ravie

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

A quelques heures de demi-finale retour de Coupe du Roi entre le Betis et le Rayo, Luca Zidane est revenu sur l’avenir de son père et l’option PSG. Concernant le gardien de but de Vallecano, natif de Marseille, évoluer à l’OM est un objectif.

Dans la famille Zidane, je demande Luca ! Comme ses trois frères, le cadet de la fratrie Zidane baigne dans le football. Et comme son père, son avenir se dessinera peut-être en France… Aujourd’hui en poste au Rayo Vallecano, le portier de 23 ans ne dirait pas non pour voir son père entraîner le Paris Saint-Germain. « Je ne parle pas de ces choses avec lui. Je lui parle de la famille et de peu d'autres choses, pas beaucoup de football. Dans une relation père-fils, nous parlons de choses à la maison. Serais-je surpris s'il allait à Paris ? Partout où il sera heureux, je serai heureux. S'il est heureux d'entraîner Paris, alors bienvenue » a déclaré Luca Zidane au micro de la Cadena Ser en marge de la confrontation retour face au Betis Séville. Zinédine Zidane reste la priorité des Qataris pour la saison prochaine, en remplacement de Mauricio Pochettino. Avec le Real Madrid et son vestiaire d'envergure, le champion du monde 1998 a remporté trois Ligues des champions à la suite de 2016 à 2018. Un profil parfait pour encadrer les stars du PSG ?

Le père à Paris, le fils à l’OM ?

Né à Marseille, Luca Zidane n’oublie pas d’où il vient. Si son père n’a jamais joué à l’Olympique de Marseille, lui ne se l’exclut pas. « Pourquoi pas ? Je suis concentré sur le Rayo pour pouvoir atteindre mon meilleur niveau. Les clubs dont vous parlez sont très grands et ce serait bien de jouer dans des clubs comme ça, mais petit à petit et étape par étape » a répondu le gardien franco-espagnol à un éventuel futur au Real ou à l’OM. Arrivé libre du club merengue en 2020, Luca Zidane est en contrat au Rayo Vallecano jusque fin 2022. Il a disputé 10 matchs cette saison, 4 en Coupe du Roi et 6 en Liga, dont le dernier face...au Real Madrid.