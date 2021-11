Mercato : Vinicius Jr à MU, la décision choc du Real

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Un temps cité dans le viseur du PSG au mercato, Vinicius Junior est également ciblé par Manchester United.

Ces derniers jours, la rumeur se propage doucement mais surement en Angleterre. En difficulté depuis plusieurs semaines, les Red Devils planchent déjà sur le mercato hivernal et auraient des vues sur Vinicius Junior. Moins de six mois après le recrutement de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund, les dirigeants de Manchester United seraient donc intéressés par un joueur au profil similaire pour renforcer leur secteur offensif. Vinicius Junior est courtisé, ce qui semble assez logique au vu de son début de saison tonitruant sous les couleurs du Real Madrid. Mais selon le journaliste Ekrem Konur, il n’y a absolument aucune chance que Manchester United rafle la mise dans la mesure où le Real Madrid a fait de Vinicius un joueur intransférable au mercato d’hiver.

« Malgré l’intérêt de Manchester United, le Real Madrid n’autorisera pas Vinicius Junior à partir au mois de janvier » a publié le journaliste en réponse aux rumeurs persistantes d’un potentiel transfert du Brésilien à Manchester United dans les semaines à venir. L’information n’étonnera personne quand on sait que Carlo Ancelotti a chanté les louanges de son attaquant en conférence de presse après le succès étriqué du Real Madrid contre le FC Séville dimanche soir… grâce à un but de Vinicius dans le temps additionnel. « Vinicius est extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant » a apprécié l’entraîneur italien du Real Madrid dimanche soir. Ce n’est donc pas au moment où il franchit enfin un cap que le club merengue va se séparer de son diamant brut.