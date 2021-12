Mercato : Vinicius jouera avec Mbappé, et ce ne sera pas au PSG

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Potentiellement en quête d’un grand attaquant en vue du prochain mercato estival, pour compenser l’éventuel départ de Sadio Mané, le Liverpool de Jürgen Klopp a coché le nom de Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid, déjà pisté par le PSG.

Le marché des transferts de l’été 2022 va être fou. Déjà parce que les deux joueurs du futur, à savoir Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Dortmund) vont probablement changer d’air. Mais pas que, vu que d’autres grandes stars auront aussi envie de changer d’air en vue de la saison prochaine. Cela pourrait notamment être le cas de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Toujours très bons sous le maillot de Liverpool, les deux attaquants africains sont en fin de contrat en 2023. Et pour l’instant, ils ne veulent pas prolonger leur bail. Autant dire que les Reds seront dans l’obligation d’en vendre l’un des deux lors du prochain mercato si jamais ils ne prolongent pas d’ici là, histoire de ne pas perdre trop d’argent. D’après les rumeurs, Mané serait le plus apte à quitter Anfield.

Mbappé, Vinicius… La double peine pour le PSG

Une fuite qui embêterait énormément Klopp, mais pour oublier l’éventuel départ de son ailier sénégalais, l’entraîneur allemand a coché un nom, celui de Vinicius Junior. En effet, selon Defensa Central, Liverpool rêve de recruter le Brésilien. Il faut dire que l’attaquant de 21 ans réalise une énorme saison sous le maillot du Real Madrid. Aux côtés de Karim Benzema, le Brésilien a marqué 12 buts et délivré neuf passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues. Pas étonnant donc de voir que de grands clubs européens comme le PSG et donc Liverpool s'intéresser à lui. Malgré tout, l’avenir de l’ancien de Flamengo semble s’écrire à Madrid, selon le site espagnol : « Le Real Madrid veut voir Vinicius et Kylian Mbappé ensemble la saison prochaine, donc le rêve de Jürgen Klopp est totalement impossible ». Tout cela est en tout cas une bien mauvaise nouvelle pour les courtisans de Vinicius, et surtout pour Paris, qui s’apprête donc à perdre Mbappé libre, tout en subissant un échec dans le dossier Vinicius…