PSG : Vinicius Jr brise le silence, Al-Khelaïfi peut pleurer

Par Guillaume Conte

Vinicius Junior est un attaquant prometteur que le PSG et Nasser Al-Khelaïfi veulent faire venir depuis longtemps. Le Brésilien y a mis un stop clair et net.

Nasser Al-Khelaifi a accompli l’un de ses plus grands rêves en tant que président du Paris SG. Faire venir Lionel Messi était l’un de ses projets depuis sa prise de fonctions qui date de 2011. Il a profité de la situation catastrophique au FC Barcelone pour obtenir gain de cause, et faire venir l’Argentin librement. Une prise qui fait la fierté du dirigeant qatari, qui a toujours fait savoir que les plus grands joueurs devaient venir signer au PSG, et que Cristiano Ronaldo serait par exemple toujours accueilli les bras ouverts. En attendant, les deux légendes du football ne rajeunissent pas, et le président parisien a aussi d’autres ambitions pour faire briller son club. Il rêve depuis quelques temps déjà de piquer Vinicius Junior au Real Madrid. La situation ne le permettait pas l’été dernier, mais l’occasion aurait sans doute été parfaite, car le Brésilien ne parvenait pas à convaincre avec des prestations toujours aussi irrégulières.

Vinicius décolle avec Benzema

Mais cette saison, l’ancien de Flamengo décolle littéralement, et il est clairement devenu la deuxième force de frappe de la Maison Blanche derrière Karim Benzema. Il a déjà atteint la barre des 10 buts en Liga, et quand les socios parlent des futurs attaquants qui peuvent débarquer comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior est souvent inclu dans la ligne d’attaque d’avenir. Alors que le Real a un temps envisagé de le vendre pour renflouer ses caisses, sa ligne directrice a changé, et celle du Brésilien également. Désormais, c’est le Real Madrid et rien d’autre, comme il l’a confié à Movistar+.

Vinicius n'a plus de prix !

« Mon prix ? Mieux vaut ne rien mettre… C’est mieux pour moi de rester à Madrid. Je dois continuer à jouer ici, faire bien les choses et me battre pour être le meilleur. Le Ballon d’Or ? Si je continue de progresser, bien sûr que je peux le gagner, mais l’essentiel pour moi est de faire gagner le Real et de remporter de nombreux titres », a prévenu Vinicius Junior, qui ne se voit plus du tout dans l’optique d’un départ. A 21 ans, le Brésilien a définitivement lancé sa carrière, et le PSG peut l’oublier au moins pour quelques années. L’été dernier, il était valorisé à 50 millions d’euros, mais Nasser Al-Khelaïfi a été occupé sur bien des dossiers de premier plan. Nul doute que désormais, Florentino Pérez, qui semble bien parti pour prolonger son contrat, refusera toute offre pour Vinicius Junior.