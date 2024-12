ASSE-OM sur France TV menacé à cause des chants homophobes ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La rencontre entre l'OM et Lille a donné lieu à de nouveaux chants homophobes. Les autorités sont interpellées sur ce sujet à une semaine du match de Coupe de France entre l'ASSE et Marseille qui sera diffusé en clair.

Le ministre de l'Intérieur avait promis de faire de la lutte contre les chants homophobes et racistes dans les stades un de ses combats, mais visiblement, c'est désormais un peu moins le cas. Pour preuve, samedi, à l'occasion du match entre Marseille et Lille, des supporters de l'OM ont lancé des « Il faut tuer ces pé... » à destination des joueurs du LOSC. Cela n'a donné lieu à aucune réaction de l'arbitre et du représentant de la LFP.

L'association Rouge Direct tape du poing sur la table en exigeant des autorités qu'elles agissent enfin contre ce genre d'insultes, et elle exige de DAZN qu'elle retire le match de son replay tant que l'on entendra clairement ces chants. Pour l'instant, le diffuseur ne s'est pas plié à cette demande, ce qui n'empêche pas Rouge Direct d'alerter France Télévisions sur ce même thème.

Nous alertons dès aujourd’hui la ⁦@FFF⁩ ⁦@PhilippeDiallo⁩ et ⁦@FranceTV⁩ ⁦@FTVpride⁩ sur les manifestations d’#homophobie qui pourraient avoir lieu dimanche prochain lors du match de la Coupe de France entre Saint-Étienne et l’OM. https://t.co/VkH2j2qvB6 — Rouge Direct (@RougeDirect) December 15, 2024

Car dimanche prochain, c'est le service public qui diffusera la rencontre de Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille en clair, France 3 se partageant plusieurs matchs avec Beinsports. Pour l'association, qui lutte contre l’homophobie dans le football, chacun va devoir prendre ses responsabilités, même si on peut penser que les supporters marseillais ne seront pas autorisés à faire le déplacement à Geoffroy-Guichard, comme cela avait déjà été le cas dimanche dernier en Championnat. « Nous alertons dès aujourd’hui la ⁦FFF, Philippe Diallo et France TV sur les manifestations d’homophobie qui pourraient avoir lieu dimanche prochain lors du match de la Coupe de France entre Saint-Étienne et l’OM. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour prévenir et réprimer d’éventuels chants homophobes, y compris par un arrêt du match », prévient d'ores et déjà le collectif Rouge Direct.