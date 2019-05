Mercato : Vers un fiasco XXL pour Griezmann, Messi en est capable

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Voilà désormais deux semaines qu’Antoine Griezmann a annoncé son départ de l’Atlético Madrid, club avec lequel il est toujours sous contrat.

Mais l’attaquant français en est certain, son aventure avec les Matelassiers est terminée, et un club va payer les 120 ME de sa clause libératoire. Le champion du monde a du temps devant lui, puisque cette clause n’est activable qu’au 1er juillet. Il n’empêche, son arrivée annoncée comme acquise au FC Barcelone est loin de faire l’unanimité. Et le fait de devoir patienter plus d’un mois avant d’y signer permet à la presse espagnole d’allumer quelques contrefeux. La preuve avec les publications de Sport, qui assure que les cadres catalans dont Lionel Messi ne sont pas forcément favorables à la signature de « Grizi », dont le cirque de l’été dernier pour annoncer finalement qu’il restait à l’Atlético a beaucoup déplu.

Au point de peser sur les dirigeants et de faire reculer ce transfert qui semblait acquis ? Oui selon le journal local, persuadé que le poids du quintuple Ballon d’Or peut faire la différence, même si l’Argentin a refusé de commenter publiquement la rumeur d’une arrivée de Griezmann. Néanmoins, ce scénario semble encore peu probable, car le Français a certainement eu quelques garanties avant de faire savoir à tout le monde qu’il quittait l’Atlético. Sans quoi son été pourrait littéralement tourner au fiasco, même si ce changement de cap pourrait séduire Manchester United, qui lui tourne autour depuis quelques temps déjà.