Mercato : Véronique Rabiot débarque, Man United a peur

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot sera libre de tout contrat dans les prochaines semaines avec la Juve. Le vice-champion du monde ne manquera pas de propositions.

La Juve avance dans le flou depuis quelques semaines. Le club italien ne sait pas encore ce qu'il en sera de sa sanction concernant des transferts douteux. Car si la première sanction de 15 points en moins a été levée, une autre pourrait pointer le bout de son nez. Pour le moment, la Vieille Dame est qualifiée en Ligue des champions via le championnat et est encore bien en course pour gagner la Ligue Europa. A l'issue de la saison, nombre de joueurs devront faire un choix fort concernant leur futur dans le Piémont. C'est notamment le cas pour Adrien Rabiot. En fin de contrat, l'international français est en instance de départ. Parmi les équipes intéressées depuis pas mal de mois par son profil : Manchester United.

Rabiot, un avenir en Premier League ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

L'été dernier, Adrien Rabiot était tout proche de rejoindre les Red Devils. Mais finalement, toutes les parties n'ont pas pu se mettre d'accord. Des dissensions au niveau de la durée du contrat et du salaire posaient problème, notamment avec la mère et agent d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot. Selon les informations de L'Equipe, Manchester United apprécie toujours autant l'ancien du PSG et devrait encore passer à l'action l'été prochain pour le recruter. Rabiot est très apprécié par Erik Ten Hag, qui ne veut pas rater l'occasion de récupérer un joueur de ce niveau pour 0 euro. Cette piste plait en plus beaucoup aux fans mancuniens, qui ont néanmoins peur du retour de Véronique Rabiot dans les négociations, comme le rappelle The Sun. La femme d'affaires est réputée pour être très dure lors en affaires pour son fils et Manchester United ne veut pas forcément perdre de temps, alors que les Red Devils espèrent bien jouer le titre dès la saison prochaine, surtout avec des nouveaux propriétaires.