Mercato : Une pioche à 12 ME chez un promu pour Rennes !

Sans savoir s’il va parvenir à conserver son meilleur joueur offensif Wahbi Khazri, le Stade Rennais prospecte et avance sur un autre dossier.

Le club breton est en train de finaliser l’arrivée de Theoson Siebatcheu. Ce grand espoir offensif du Stade de Reims a été l’un des artisans de la remontée du club champenois, avec 17 buts marqués la saison passée en Ligue 1. Cette réussite offensive associée à son énorme potentiel physique ont fait craquer les dirigeants rennais, qui ont mis 12 ME sur la table, plus 4 ME de bonus éventuels.

Résultat, selon SFR Sport, Reims a accepté l’offre, mais a simplement demandé au club breton de patienter quelques semaines afin que cette transaction soit officialisée après le 1er juillet, histoire qu’elle entre dans les comptes de la saison prochaine. Néanmoins, le média est formel, Theoson Siebatcheu va renforcer l’attaque du Stade Rennais, qui entend bien étoffer son effectif afin de répondre aux exigences des matchs européens la saison prochaine.