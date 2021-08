Mercato : Une offre pour Lacazette, la réponse du Barça

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid essaye de faire venir Kylian Mbappé, le FC Barcelone tente sa chance avec Alexandre Lacazette...

De retour à l’entrainement après avoir été touché par le Covid-19, Alexandre Lacazette n’est pas certain de continuer l’aventure à Arsenal. Si son avenir semblait tout tracé, l’absence de prolongation de contrat ouvre la porte à un départ, et c’est le FC Barcelone qui s’est penché sur son cas. Selon le média sportif turc VOLE, le club catalan a effectué une offre à Arsenal pour s’offrir l’attaquant français. Une information qui a fait son effet, puisque tout le monde a été pris de court par cette volonté barcelonaise de se renforcer en attaquae, alors que Joan Laporta n’arrive pas à se défaire des gros salaires de Griezmann et Dembélé, et que Braithwaite et Memphis sont déjà présents.

Le soir où l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé est dévoilée, cette rumeur a en tout cas beaucoup fait sourire, car les deux géants espagnols sont sur des attaquants français, mais pas forcément de la même dimension. En tout cas, en Catalogne, Lacazette pourrait retrouver son ancien compère Memphis Depay, avec qui il a très rapidement joué à Lyon. Mais le chemin est encore long, sachant que la formation de Ronald Koeman a déjà du mal à intégrer ses nouveaux joueurs dans son effectif pour la saison de Liga à venir, une nouvelle dépense financière de taille semble tout de même bien peu probable.