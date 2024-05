Aux portes de l’équipe pro à 16 ans, l’OM tient son phénomène

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Tombeurs du Stade de Reims (0-2) samedi, les U19 de l’Olympique de Marseille disputeront la finale de la Coupe Gambardella contre Nancy. Les Marseillais seront emmenés par leur ailier Enzo Sternal, buteur en demi-finales, et déjà promis à un brillant avenir.

Dans la cité phocéenne, l’équipe de Jean-Louis Gasset n’est pas la seule à faire vibrer les supporters. Pendant que les professionnels préparent leur demi-finale retour de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame jeudi, l’Olympique de Marseille voit aussi son équipe U19 réaliser un joli parcours en Coupe Gambardella. Les minots ont en effet dominé le Stade de Reims (0-2) samedi, notamment avec un deuxième but signé Enzo Sternal. L’ailier de 16 ans est évidemment méconnu du grand public français. Mais les fans olympiens en entendent parler depuis des mois.

Enzo Sternal assomme la défense du Stade de Reims !

2-0 pour l'@OM_Officiel#FFFTV pic.twitter.com/zp0iszKX5E — FFFtv (@FFFtv_officiel) May 4, 2024

Il s'agit sans doute du plus grand espoir du centre de formation à Marseille, où l’international U17 tricolore est déjà surclassé. La catégorie supérieure n’est pas un problème pour Enzo Sternal, auteur de 11 buts en 21 matchs en U19 National. Alors sans surprise, certains commencent à se demander quand l'ancien Nancéien, arrivé à l’été 2022, aura l’opportunité de faire ses preuves avec le groupe professionnel. L’Olympique de Marseille n’est pas vraiment connu pour sa capacité à faciliter l’éclosion de ses jeunes. Mais l’évolution des purs produits locaux fait partie du projet mis en avant par le président Pablo Longoria.

Benatia fier des U19

Bien sûr, le futur entraîneur devra se faire un avis sur Enzo Sternal. Mais en attendant, le conseiller sportif Medhi Benatia s’est dit attentif aux performances des U19. « Voir qu’il y a des petits sur qui on peut s’appuyer, qui ont répondu présent, qui font une super saison et qui en plus, vont aller jouer une finale, ça met vraiment en valeur le club, s’est réjoui le bras droit de Pablo Longoria dans La Provence. C’est une équipe qui m’a rendu fier, et je tenais à leur dire au nom du président. » Un bon signal envoyé à Enzo Sternal et à ses coéquipiers.