Esp : Mbappé et Camavinga, le choix de Zidane est définitif !

Dans : Mercato.

Le mercato vient de fermer ses portes mais du côté du Real Madrid, on travaille déjà d’arrachepied sur la prochaine fenêtre de transferts.

Cet été, le champion d’Espagne en titre n’a pas dépensé un euro. Confronté à la crise du Covid-19, Florentino Pérez a fait le choix de vendre pour près de 100 ME, sans réinvestir en contrepartie. Une stratégie qui a notamment pour but de minimiser les pertes pendant la pandémie, et d’être en mesure d’investir massivement l’été prochain sur le marché des transferts. En ce sens, le Real Madrid a deux priorités clairement établies et cela ne bougera plus, selon les informations obtenues par le média El Espanol.

La piste n°1 de Zinedine Zidane n’est autre que Kylian Mbappé, que l’entraîneur français aurait aimé attirer dès cet été. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le natif de Paris n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, une aubaine dont Zinedine Zidane et Florentino Pérez souhaitent impérativement profiter. Et si Liverpool courtise également Kylian Mbappé, il se murmure dans la capitale espagnole que le Real Madrid a une longueur d’avance sur les Reds, notamment car Jürgen Klopp ne se lancera pas dans cette opération si Mohamed Salah et Sadio Mané venaient à rester à Liverpool.

Enfin, le deuxième joueur que Zinedine Zidane désire plus que tout attirer dans ses filets se nomme Eduardo Camavinga. Et le dossier est sérieux, dans la mesure où le Rennais a fait totalement oublier Paul Pogba à l’entraîneur du Real Madrid. Ce dernier ne voit désormais plus qu’en Eduardo Camavinga, auteur de son premier but avec les Bleus mercredi contre l’Ukraine. Un temps pistés, Erling Haaland ou encore Dayot Upamecano ne figurent plus dans les radars d’un Real Madrid plus décidé que jamais à tout miser sur Mbappé et Camavinga. Reste maintenant à voir quelle somme il faudra réunir pour attirer les deux internationaux tricolores…