Une guerre VAR-arbitres en Ligue 1, le scandale dénoncé

Depuis quelques semaines, le niveau de l'arbitrage français en Ligue 1 commence à poser problème. Une concurrence malsaine existerait même entre les arbitres sur le terrain et la VAR.

La Ligue 1 est sur le point de rendre son verdict et tous les points sont importants. Problème, depuis quelque temps maintenant, certaines décisions arbitrales portent clairement préjudice à certains clubs. Le FC Metz en a fait les frais face à Rennes le week-end dernier avec une expulsion lunaire de Georges Mikautadze. Selon certains, une concurrence malsaine existe entre les arbitres sur le terrain et la VAR. En effet, le système de notation dans les deux camps fausserait certaines décisions. De quoi vraiment agacer Walid Acherchour, assez dépité par la situation.

Une guerre lunaire, Walid Acherchour est écoeuré

🚨💣 BREAKING ! Le carton rouge de Mikautadze contre Rennes va être RETIRÉ ! ❌️🟥



Ruddy Buquet, l'arbitre du match, s'est rendu compte de son erreur et demande à la LFP de retirer la sanction. 👮‍♂️



Celle-ci va donc annuler le carton rouge du géorgien demain lors de l'habituelle… pic.twitter.com/kHIX38kWdI — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 6, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois au moment d'évoquer ce sujet épineux des dernières semaines. « Il y a un système de notation pour l'arbitre s'il est déjugé par la VAR. De l'autre côté, si la VAR appelle l'arbitre et qu'il ne va pas sur la décision de la VAR, la VAR est aussi sanctionnée. Il y a en fait une concurrence sur le terrain entre les arbitres et la Var, alors qu'on devrait aider les arbitres pour que le football en ressorte grandi. On ne doit pas être dans une compétition entre deux personnes. C'est ce qui fait que sur les dernières semaines, je me rends compte qu'il y a pas mal d'arbitres qui ne veulent pas se déjuger. La VAR essaye de montrer qu'elle a raison et ça devient grotesque. Metz vient d'en payer les conséquences », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui souhaite la fin du système de notation des arbitres concernant la VAR si c'est pour que le football en pâtisse de la sorte. Antony Gautier a promis des changements la saison prochaine. A lui de jouer. A noter que Ruddy Buquet, l'arbitre de Rennes-Metz, a reconnu son erreur et souhaite une annulation du carton rouge qu'il a donné à Georges Mikautadze.