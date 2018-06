Mercato : Un plan diabolique pour arracher Martial aux Red Devils

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Peu utilisé par José Mourinho cette saison, Anthony Martial (22 ans) veut absolument quitter Manchester United pendant le mercato estival.

Son agent l’a récemment confirmé, pendant que différentes sources annoncent des contacts avancés entre l’attaquant français et la Juventus Turin. Mais pour la Vieille Dame, le plus dur sera de parvenir à un accord avec le club mancunien. En effet, le pensionnaire de Premier League, qui veut conserver l’ancien Monégasque, réclame 80 M€ pour son transfert. Tandis que la Juve ne serait pas prête à dépasser les 60 M€.

Les deux parties semblent très éloignées, à tel point que les Bianconeri envisagent d’attendre 2019, lorsque Martial sera libre de tout contrat et donc gratuit, indique Tuttosport. Rappelons que la Juve a utilisé la même stratégie pour recruter Emre Can à Liverpool cet été. Reste à savoir si l’international tricolore acceptera de patienter une saison supplémentaire sous les ordres du manager portugais José Mourinho, avec qui il ne s'entend pas vraiment. Après sa non-convocation pour la Coupe du monde en Russie, on imagine que l’attaquant formé à Lyon voudra relancer sa jeune carrière le plus vite possible.