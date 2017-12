Mercato : Un match joué et Galatasaray veut virer Carrasso

Dans : Mercato, Foot Europeen.

Cédric Carrasso pourrait se retrouver au chômage pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois.

Non conservé par les Girondins de Bordeaux cet été, le gardien tricolore avait pris son temps avant de s’engager pour un an avec Galatasaray. Même pour un simple poste de numéro deux. En effet, l’ancien Marseillais n’a pas vraiment existé dans l’ombre de l’Uruguayen Fernando Muslera. Cette saison, Carrasso n’a disputé qu’une seule rencontre, c’était en Coupe de Turquie. Son premier, et sans doute son dernier match avec le club d’Istanbul.

Selon la presse turque, le nouvel entraîneur Fatih Terim ne compte pas sur le natif d’Avignon. Le technicien aurait donc demandé à ses dirigeants de résilier le contrat du portier. Espérons que le Français n’a pas appris la mauvaise nouvelle ce samedi 30 décembre, soit la date de son 36e anniversaire… Quoi qu’il en soit, Carrasso risque de regarder attentivement le marché en Ligue 1 dans les prochaines semaines.